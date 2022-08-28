Яшкин поделился эмоциями от назначения капитаном СКА

Нападающий санкт-петербургского СКА Дмитрий Яшкин прокомментировал своё назначение капитаном клуба.



«Роль капитана не давит, очень приятно, что меня назначили им. Конечно, это ответственность. Что касается предстоящего сезона, то для успеха в нём нужно стараться, работать. Мы провели хорошую подготовку», – приводит слова Яшкина ТАСС.



Напомним, главный тренер санкт-петербургской команды Роман Ротенберг ранее сообщил о решении назначить Яшкина капитаном.



В прошедшем сезоне 29-летний чех играл в Национальной хоккейной лиге за «Аризону Койотс». Он принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата и отдал одну голевую передачу. Затем форвард получил серьёзную травму и не выходил на лёд до конца сезона.

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