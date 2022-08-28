Б. Миронов подвёл итоги последнего матча «Спартака» перед стартом сезона КХЛ

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал итоги встречи с «Амуром» (2:0) на Кубке мэра Москвы.



«Хороший матч, держал в напряжении все 60 минут. Сработало сегодня большинство, хороший гол забили. Да, многое ещё не получается – есть как хорошие моменты, так и плохие. Пока много индивидуальных ошибок, которые приводили к выходам на наши ворота во втором периоде. У нас есть ещё три-четыре дня поработать, поговорить с ребятами – провести собрание и найти нужные слова. Это был последний матч предсезонной подготовки, поэтому к первой игре чемпионата 2 сентября нужно быть готовыми на все сто.



Насколько сегодняшняя игра должна помочь к старту сезона с тем же соперником, «Амуром»? Любая победа даёт уверенность. С каким бы соперником мы ни играли – должны выходить полностью сконцентрированными и играть только на победу. Поэтому будем готовиться – и 2 сентября должны выигрывать, будем выходить на матч только с этой целью.



«Спартак» дважды удалился на первой же минуте игры? Просто сейчас появились новые правила – у нас было собрание по этому поводу с судейским корпусом. Новые правила, некоторые ребята ещё не совсем понимают, как это работает, – в каждой игре пока допускаем такие ошибки. Обхваты с клюшкой, блокировки на вбрасываниях – сейчас, как вы видите, всё судится. Может быть, тяжело перестроиться сразу – но мы разговариваем и уделяем этому много внимания, нужно концентрироваться и на этом тоже», — цитирует Миронова пресс-служба клуба.