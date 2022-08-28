С. Фёдоров: мне очень нравится формат с 68 играми в сезоне КХЛ. Так должно быть всегда

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги финала Кубка мэра Москвы с «Куньлунем» (4:1), а также поделился мнением о 68 играх в регулярном сезоне КХЛ.



«По игре можно сказать, что был достойный соперник. Мы использовали вовремя свои моменты. Сыграли даже очень неплохо без шайбы, поэтому было мало моментов у наших ворот. А в третьем периоде нам удалось забить четвёртую шайбу, так сказать, решающую или важную, с нашей точки зрения. Но всё, что сделали ребята сегодня, – они заслужили победу, отдались тяжёлому процессу. У нас всё-таки четвёртая игра за пять дней. Мы рады, что парни, проделав работу не только на Кубке мэра, но и в предыдущие три-четыре недели нашей предсезонной подготовки, полностью выполнили программу. И от игры к игре мы сыграли даже намного лучше, чем ожидалось.



Мы вступаем в новый чемпионат, вставая на стартовую черту перед длинным сезоном. Как мы знаем, впереди нас ждут 68 игр, страна у нас очень большая, посетим все уголки нашей необъятной родины. Если серьёзно, то не думаю, что мы будем ребят настраивать на какие-то месяцы, 68 игр или ещё что-то такое, мы пойдём сегмент за сегментом. У нас есть определённые домашние серии из трёх-четырёх игр, выездные серии из трёх-четырёх игр, от этого и оттолкнёмся. Давно не было такого большого количества игр без перерыва. Будут небольшие паузы – пара-тройка дней без игр – но в основном мне очень нравится формат этого сезона.



Возможно, формат предстоящего регулярного чемпионата нравится из-за того, что в Северной Америке по 82 матча проводится? Тут речь не обо мне. Но я считаю, что такой формат сезона должен быть всегда. До этого момента я нечасто об этом говорил, но я убеждён был внутри, что на Евротур у нас не должно быть перерывов.



Мы должны просто играть и собирать сборную из тех людей, на которых мы надеемся в будущем. Это огромнейший интернациональный опыт, уже проверенных игроков нет смысла возить. Я понимаю, что есть турнир в декабре, можно собирать лучших из лучших и спокойно смотреть, пройдя уже половину сезона. И, конечно, в концовке, ближе к чемпионату мира, когда понятно, кто в плей-офф, а кто – нет. И спокойно играть. Но было так, как было. Все мы готовились, ребята проходили по три-четыре мини-предсезонки, был такой рваный ритм. Но всё, что нас не убивает, делает крепче. Я рад, что у нас будет длинный сезон, без перерывов в 10–12 дней, считаю, что это здорово для наших хоккеистов», — цитирует Фёдорова пресс-служба клуба.