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НХЛ не включила ни одного российского игрока в рейтинг лучших защитников лиги

НХЛ не включила ни одного российского игрока в рейтинг лучших защитников лиги
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Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги опубликовала рейтинг из 20 лучших защитников турнира в настоящий момент.

Первое место отдано 23-летнему канадскому игроку обороны «Колорадо Эвеланш» Кейлу Макару, вторым стал Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», а замкнул тройку лучших защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози.

Примечательно, что в рейтинг не включён ни один хоккеист из Росии, даже самый высокооплачиваемый российский защитник лигиМихаил Сергачёв, выступающий за «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).
  2. Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
  3. Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»).
  4. Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»).
  5. Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»).
  6. Крис Летанг («Питтсбург Пингвинз»).
  7. Аарон Экблад («Флорида Пантерз»).
  8. Девон Тэйвз («Колорадо Эвеланш»).
  9. Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»).
  10. Миро Хейсканен («Даллас Старз»).
  11. Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»).
  12. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»).
  13. Джейккоб Славин («Каролина Харрикейнз»).
  14. Морган Райлли («Торонто Мэйпл Лифс»).
  15. Ши Теодор («Вегас Голден Найтс»).
  16. Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»).
  17. Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»).
  18. Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»).
  19. Алекс Пьетранджело («Вегас Голден Найтс»).
  20. Брент Бёрнс («Каролина Харрикейнз»).
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