НХЛ не включила ни одного российского игрока в рейтинг лучших защитников лиги

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги опубликовала рейтинг из 20 лучших защитников турнира в настоящий момент.

Первое место отдано 23-летнему канадскому игроку обороны «Колорадо Эвеланш» Кейлу Макару, вторым стал Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», а замкнул тройку лучших защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози.

Примечательно, что в рейтинг не включён ни один хоккеист из Росии, даже самый высокооплачиваемый российский защитник лиги – Михаил Сергачёв, выступающий за «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Полный рейтинг выглядит следующим образом: