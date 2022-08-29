НХЛ не включила ни одного российского игрока в рейтинг лучших защитников лиги
Поделиться
Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги опубликовала рейтинг из 20 лучших защитников турнира в настоящий момент.
Первое место отдано 23-летнему канадскому игроку обороны «Колорадо Эвеланш» Кейлу Макару, вторым стал Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», а замкнул тройку лучших защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози.
Примечательно, что в рейтинг не включён ни один хоккеист из Росии, даже самый высокооплачиваемый российский защитник лиги – Михаил Сергачёв, выступающий за «Тампу-Бэй Лайтнинг».
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
- Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).
- Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
- Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»).
- Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»).
- Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»).
- Крис Летанг («Питтсбург Пингвинз»).
- Аарон Экблад («Флорида Пантерз»).
- Девон Тэйвз («Колорадо Эвеланш»).
- Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»).
- Миро Хейсканен («Даллас Старз»).
- Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»).
- Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»).
- Джейккоб Славин («Каролина Харрикейнз»).
- Морган Райлли («Торонто Мэйпл Лифс»).
- Ши Теодор («Вегас Голден Найтс»).
- Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»).
- Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»).
- Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»).
- Алекс Пьетранджело («Вегас Голден Найтс»).
- Брент Бёрнс («Каролина Харрикейнз»).
Комментарии
- 29 августа 2022
-
03:36
- 28 августа 2022
-
23:51
-
23:27
-
22:36
-
22:00
-
21:48
-
20:51
-
20:23
-
19:54
-
19:26
-
18:57
-
18:28
-
17:53
-
17:41
-
17:20
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
16:40
-
16:37
-
16:31
-
16:20
-
16:09
-
15:53
-
15:11
-
15:08
-
15:05
-
14:55
-
14:47
-
14:36
-
14:34
-
14:32
-
14:30
-
14:06
-
14:04
Партнерский контент