«Грозит судейскими скандалами». Карандин с опасением ждёт новый сезон
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Судья международной категории Юрий Карандин поделился ожиданиями от судейства в новом сезоне КХЛ. В межсезонье были внесены изменения в правила.
«У нас ушли очень приличные арбитры, но благодаря работе судейского комитета Михаила Карпушина появилось много талантливых новичков. Новички – это хорошо, когда за ними – работающая школа и система поддержки со стороны опытных арбитров. А у нас в КХЛ за молодыми арбитрами – человек с полотенцем на руке, работающий по принципу «чего изволите».
Честно скажу, с опасением жду предстоящего сезона. Хорошая молодёжь у нас есть, но нет системы. Это грозит судейскими скандалами», – цитирует Карандина Russia Hockey.
Напомним, сезон-2022/2023 стартует 1 сентября матчем ЦСКА – «Металлург».
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