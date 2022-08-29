«Грозит судейскими скандалами». Карандин с опасением ждёт новый сезон

Судья международной категории Юрий Карандин поделился ожиданиями от судейства в новом сезоне КХЛ. В межсезонье были внесены изменения в правила.



«У нас ушли очень приличные арбитры, но благодаря работе судейского комитета Михаила Карпушина появилось много талантливых новичков. Новички – это хорошо, когда за ними – работающая школа и система поддержки со стороны опытных арбитров. А у нас в КХЛ за молодыми арбитрами – человек с полотенцем на руке, работающий по принципу «чего изволите».



Честно скажу, с опасением жду предстоящего сезона. Хорошая молодёжь у нас есть, но нет системы. Это грозит судейскими скандалами», – цитирует Карандина Russia Hockey.

Напомним, сезон-2022/2023 стартует 1 сентября матчем ЦСКА – «Металлург».