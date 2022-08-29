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Главный тренер «Магнитки» рассказал, что больше всего его беспокоит перед стартом сезона

Главный тренер «Магнитки» рассказал, что больше всего его беспокоит перед стартом сезона
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о травмах в команде перед стартом сезона КХЛ.

«Что немного беспокоит, так это уровень травматизма у ребят. А в остальном выполнили всё то, что и планировали. Сроки возвращения? Мы будем стараться, чтобы они сыграли первые игры, но не у всех это получится. Ребята идут на поправку, но на сколько они будут физически готовы? Мы это контролируем. У Коростелёва уже сроки вышли, ждём его со дня на день, когда он начнёт полностью тренироваться. Нет смысла отдельно по всем проходиться, будем стараться сделать так, чтобы все вернулись к первым играм. Это касается и Архипа Неколенко», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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