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Спортивный директор «Металлурга» прокомментировал подписание контракта с Фисенко

Спортивный директор «Металлурга» прокомментировал подписание контракта с Фисенко
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Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал подписание контракта с нападающим Михаилом Фисенко.

«Мы искали центрального нападающего. Фисенко – это боец, парень, который может подраться. Вариант появился, и мы за него зацепились», – передаёт слова Гомоляко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В прошедшем сезоне Фисенко выступал за московское «Динамо» и провёл 28 матчей в регулярном чемпионате, где набрал семь очков: забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету 11 игр в плей-офф – гол и две передачи.

«Металлург» в прошлом сезоне дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА. По ходу финальной серии магнитогорцы вели со счётом 3-1, но упустили преимущество.

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