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Гомоляко — о селекции: канадцы не думают, что в России медведи по улицам ходят

Гомоляко — о селекции: канадцы не думают, что в России медведи по улицам ходят
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Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о сложностях переговоров с иностранными хоккеистами.

«На сколько сложнее стало вести переговоры с легионерами? Разговариваем с ними, убеждаем их. Тяжелее стало общаться с европейцами, а канадцы в принципе не препятствуют и не думают о том, что здесь медведи по улицам ходят или кто-то воюет. Поэтому с канадцами хорошо ведутся беседы. С Эдвардом Паскуале и остальными легко договорились.

Если будет новый легионер, то из Америки? Скорее всего, да, потому что с европейцами тяжело говорить на эти темы, а словака мы не хотим. Мы хотим канадца», – передаёт слова Гомоляко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября.

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