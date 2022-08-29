И. Воробьёв — о новом правиле ношения капы: мозгами соображать надо

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о нововведениях в правилах КХЛ.
«Изменения в правилах? Про «пиджаки» приняли правило уже в прошлом сезоне, поэтому здесь проблем не будет. Ребята привыкают к этому, но, когда долгие смены и перенасыщаются или не хватает кислорода из-за длинного отрезка, тогда в голову приходят старые навыки.
Что касается нового правила с капой, то мозгами надо соображать. Это не так сложно – взять капу. Одел – не одел – две минуты. Я потом зашёл и сказал ребятам, что ещё раз увижу, будет штраф. Ну и вроде проблема решилась.
Несколько других нововведений: прижимание шайбы к борту, чтобы не получить дешёвые две минуты. Блокировка на вбрасывании и сама процедура вбрасываний, что теперь можно выбирать «точку». Если честно, то на предсезонке ждал большего и думал, что станет больше голов. Идея в этом правильная, но я считал, что праворукий форвард будет играть справа и выигрывать больше «точек», пока такого нет. Вбрасывания выигрывают, но голов не так много», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 29 августа 2022
-
14:08
-
14:03
-
13:56
-
13:48
-
13:46
-
13:44
-
13:39
-
13:32
-
13:27
-
13:24
-
13:01
-
12:03
-
10:55
-
10:52
-
10:43
-
10:41
-
10:30
-
10:10
-
09:57
-
09:43
-
09:40
-
09:11
-
08:43
-
08:23
-
03:36
- 28 августа 2022
-
23:51
-
23:27
-
22:36
-
22:00
-
21:48
-
20:51
-
20:23
-
19:54
-
19:26
-
18:57