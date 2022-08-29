И. Воробьёв — о новом правиле ношения капы: мозгами соображать надо

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о нововведениях в правилах КХЛ.

«Изменения в правилах? Про «пиджаки» приняли правило уже в прошлом сезоне, поэтому здесь проблем не будет. Ребята привыкают к этому, но, когда долгие смены и перенасыщаются или не хватает кислорода из-за длинного отрезка, тогда в голову приходят старые навыки.

Что касается нового правила с капой, то мозгами надо соображать. Это не так сложно – взять капу. Одел – не одел – две минуты. Я потом зашёл и сказал ребятам, что ещё раз увижу, будет штраф. Ну и вроде проблема решилась.

Несколько других нововведений: прижимание шайбы к борту, чтобы не получить дешёвые две минуты. Блокировка на вбрасывании и сама процедура вбрасываний, что теперь можно выбирать «точку». Если честно, то на предсезонке ждал большего и думал, что станет больше голов. Идея в этом правильная, но я считал, что праворукий форвард будет играть справа и выигрывать больше «точек», пока такого нет. Вбрасывания выигрывают, но голов не так много», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.