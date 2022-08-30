Защитник Джо Морроу рассказал, как потерял паспорт по дороге в «Сочи»

Защитник «Сочи» Джо Морроу рассказал историю, как потерял паспорт перед рейсом в Сочи.
«Потерял паспорт в аэропорту перед рейсом в Сочи. Пошёл на посадку, а паспорта нет. Видимо, в аэропорту поставил сумку на землю и как-то потерял. Очень досадно, ведь главное, что проверяешь перед вылетом – телефон, кошелёк и паспорт. Потребовалось время, чтобы решить эту проблему.
У меня было не так много багажа – один чемодан, хоккейный баул и клюшки. Да и пересадок было немного, поэтому меньше шансов потерять багаж. Проблем не было», — сказал Морроу в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Напомним, у 29-летнего игрока обороны есть опыт выступлений в КХЛ. Он провёл 56 матчей за минское «Динамо» и «Барыс», в его активе 20 (3+17) очков при показателе полезности «-18».
Полное интервью с Джо Морроу читайте на «Чемпионате»:
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