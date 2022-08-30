«Вегас» выменял из «Сан-Хосе» вратаря Эдина Хилла

Пресс-служба клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» на официальном сайте объявила о переходе 26-летнего канадского голкипера «Сан-Хосе Шаркс» Эдина Хилла. Взамен «акулы» получили право выбора в четвёртом раунде драфта НХЛ – 2024.

В прошлом сезоне Хилл отыграл в 25 матчах за «Сан-Хосе», в которых отражал 90,6% бросков, пропуская в среднем 2,66 шайбы за матч. Всего в НХЛ он провёл 74 встречи. Ранее он выступал за «Аризону Койотс». Следующий сезон для него последний по двухлетнему контракту на общую сумму в $ 4,35 млн.

Напомним, ранее стало известно, что 31-летний шведский вратарь «Вегаса» Робин Ленер пропустит предстоящий сезон из-за операции на бедре. В прошедшем сезоне НХЛ на счету голкипера 44 матча, в которых он оформил один шат-аут, отразив 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,83.