Кэссиди — об увольнении из «Брюинз»: не верю, что есть связь с решением Бержерона и Крейчи

Бывший главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал своё увольнение из клуба, отметив, что это не повлияло на решение Патриса Бержерона и Давида Крейчи подписать новые контракты.



Напомним, 57-летний специалист возглавил «Вегас Голден Найтс» через неделю после ухода из стана «мишек».



«С Патрисом мы говорили в конце сезона. Он был откровенен и сказал: «Мне потребуется некоторое время, чтобы определиться с будущим». Я не думаю, что решение, которое принял клуба, имело какое-либо отношение к Бержерону. Он играл при разных тренерах, в последние сезоны его результативность подросла. Он снова выиграл «Селке Трофи». Так что я не верю, что тут есть какая-то связь с решениями Бержерона и Крейчи. У них были хорошие сезоны, когда я был в команде.



Давид в прошлом году был с нами максимально откровенен. Он сказал нам, что его родители стали старше. Он хотел, чтобы его дети познакомились с бабушкой и дедушкой. Кроме того, наложилась ситуация с ковидом, так что он собирался вернуться домой. Надолго ли? Тогда он сказал, что не знает. Но не исключил возможности своего возвращения в «Бостон».



Разногласий у нас никогда не было. Он всегда хотел играть с Давидом Пастрняком. Кто бы не хотел, да? Надеюсь, он получит свой шанс в этом сезоне. Повлияло ли моё увольнение на решение Джейка Дебраска отозвать запрос об обмене? Ответить может только он сам. Думаю, что он хорошо провёл концовку сезона.



Были разные моменты, из-за которых ему захотелось уйти. Мы подписали Тэйлора Холла, у Брэда Маршанда долгосрочный контракт. Так что были проблемы с тем, чтобы он мог подняться в составе, играя слева. Я думаю, что ему помогла смена фланга», – цитирует Кэссиди Boston Sports Journal.