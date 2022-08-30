Терещенко: если бы ИИХФ приняла другое решение в ситуации с Калниньшем, начался бы хаос

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал ситуацию с латвийским голкипером «Амура» Янисом Калниньшем. Ранее вратарь получил разрешение на выступление в КХЛ от Международной федерации хоккея (ИИХФ).
«Надеюсь, данная ситуация и положительный вердикт ИИХФ по делу Калниньша станет прецедентом. Потому что до того международная федерация совершала только противозаконные поступки. И за них она должна ответить перед Россией финансово. Ведь если взять юниорский и молодёжный чемпионаты мира, мы теряем целое поколение.
Что же касается Яниса, то, с другой стороны, у ИИХФ не было иного выхода. Они просто не имеют права согласиться с доводами латышей и запретить человеку выходить на лёд. На каком основании это делать? И тут не играет роли, о какой стране идёт речь. Если бы ИИХФ приняла другое решение, начался бы форменный хаос. Все буквы закона оказались бы перечёркнуты, хотя федерация и так на них наплевала.
Думаю, в «Амуре» были уверены, что всё закончится хорошо. Да, Калниньша отстранили от сборной, но, играя за неё, на жизнь себе не заработаешь. Выступление за клуб — это его работа. Ему необходимо зарабатывать деньги, чтобы кормить семью. На мой взгляд, некоторые иностранцы могут последовать его примеру и приехать в КХЛ, несмотря на обструкцию на родине», — приводит слова Терещенко RT на русском.
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