Журналист Sportsnet выделила положительные стороны подписания «Калгари» контракта с Кадри

Журналист Sportsnet Шайна Голдман поделилась мнением о подписании «Калгари Флэймз» контракта с Наземом Кадри.



«Флэймз» пережили тяжёлое межсезонье, потеряв Джонни Годро и Мэттью Ткачука, но подписав Джонатана Юбердо, Маккензи Уигара, а также Кадри.



В то время как ассистентские навыки Юбердо помогут заполнить пустоту, оставленную Годро, самым ценным игроком команды в прошлом сезоне, Кадри не является прямой заменой Ткачука. Кадри — мощный двусторонний центрфорвард, который может сыграть с краю. Он умеет быстро двигать шайбу во всех фазах игры. 31-летний форвард также может выступить ассистентом для партнёров, что должно пригодиться «Калгари».



Также присутствие Кадри, вероятно, перемещает Микаэля Баклунда на роль в третьем звене с большим упором на защиту. Несмотря на то что глубина вингеров «Флэймз» может не соответствовать уровню прошлого сезона, такие игроки, как Эндрю Манджапане, Тайлер Тоффоли и, возможно, Блейк Коулман, могут оказаться в более выгодном положении.



Долгосрочные последствия этого контракта, вероятно, будут сложными, но «Флэймз» попытаются бороться сейчас, и Кадри может стать ключевым игроком в течение следующих нескольких сезонов», — написала Голдман.