«Это не лесная поляна, чтобы что-то искать». Генменеджер «Авангарда» — о рынке вратарей

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, будет ли клуб искать нового голкипера, а также о ситуации с Климом Костиным и Никитой Сошниковым.



«По Костину ничего нового не скажу, мы ему сделали предложение, но он пока намерен пробиваться в клуб НХЛ.



С Сошниковым был разговор в прошлом сезоне, мы с ним проговорили его дальнейшие планы. На тот момент определённости не было, затем я узнал, что он приоритетом будет считать предложение из Северной Америки. Дальнейшей связи у нас не было, но мы отлично укомплектованы, и я сейчас не вижу Никиту в «Авангарде».



Будет ли «Авангард» искать ещё одного голкипера? Это не лесная поляна, чтобы что-то искать. Нет такого кандидата, который даст нам стопроцентную уверенность, что он приедет и наши ворота будут на замке. Но работа ведётся, рынок мониторится постоянно, я знаю, что при необходимости придётся реагировать мгновенно. Насколько могу заметить, очень многие команды КХЛ не совсем уверены за последний рубеж», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.