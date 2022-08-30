В «Локомотиве» сообщили, когда заменят разрушившийся медиакуб

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал, когда на домашнем стадионе «Арена-2000-Локомотив» заменят медиакуб, обрушившийся в ходе монтажных работ.



«Шокирующая новость для нас. Мы даже близко не могли такого допустить. Слава богу, что все живы и здоровы. Сказать причины пока не могу. Комиссия приехала, лабораторная работа ведётся. Много работы надо провести. Поставщик и подрядчик в одном лице планируют смонтировать куб в течение октября. Раньше не успеем», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.



Как отмечалось в заявлении клуба, из-за инцидента не рассматривается отмена или перенос на другие спортсооружения части домашних матчей в предстоящем регулярном сезоне КХЛ.

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