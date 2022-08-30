В «Локомотиве» сообщили, когда заменят разрушившийся медиакуб
Поделиться
Президент «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал, когда на домашнем стадионе «Арена-2000-Локомотив» заменят медиакуб, обрушившийся в ходе монтажных работ.
«Шокирующая новость для нас. Мы даже близко не могли такого допустить. Слава богу, что все живы и здоровы. Сказать причины пока не могу. Комиссия приехала, лабораторная работа ведётся. Много работы надо провести. Поставщик и подрядчик в одном лице планируют смонтировать куб в течение октября. Раньше не успеем», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Как отмечалось в заявлении клуба, из-за инцидента не рассматривается отмена или перенос на другие спортсооружения части домашних матчей в предстоящем регулярном сезоне КХЛ.
Комментарии
- 30 августа 2022
-
14:33
-
14:12
-
13:46
-
13:43
-
13:40
-
13:34
-
13:21
-
13:11
-
13:00
-
12:47
-
12:30
-
12:25
-
12:14
-
12:10
-
12:08
-
12:01
-
12:00
-
11:55
-
11:49
-
11:45
-
11:40
-
11:37
-
11:30
-
11:18
-
11:09
-
11:06
-
11:00
-
10:58
-
10:51
-
10:30
-
10:00
-
09:53
-
09:31
-
08:40
-
08:22
Партнерский контент