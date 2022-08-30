Штюцле — о шансах «Оттавы» на плей-офф: ожидания высоки

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле высказался о шансах команды на попадание в плей-офф в новом сезоне.

«Ожидания очень высоки. Мы хотим показать фанатам, что являемся хорошей командой и можем играть гораздо лучше, чем в предыдущие два сезона. Мы хотим играть в плей-офф, и для этого в межсезонье сделали несколько отличных подписаний. Все ребята рады вернуться в Оттаву и с предвкушением ждут начала сезона», — приводит слова Штюцле официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Оттава» в межсезонье подписала контракты с Алексом Дебринкэтом и Клодом Жиру.

«Я всё ещё очень молод и могу многому научиться у этих ребят. Не могу дождаться нашей встречи, играть с ними в одном звене будет очень весело», — добавил Штюцле.

В прошлом сезоне Тим Штюцле принял участие в 79 матчах, в которых набрал 58 очков, забил 22 гола и отдал 36 результативных передач.