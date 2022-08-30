«Сан-Хосе» не ведёт переговоров о продлении контракта со своим лучшим бомбардиром

«Сан-Хосе Шаркс» не ведёт переговоров о продлении контракта со своим лучшим бомбардиром Тимо Майером.

«Нет никаких разговоров на эту тему. Если честно, я особо не думаю об этом. Я знаю, что мой контракт истекает по окончании этого сезона. Просто пытаюсь как можно лучше подготовиться к сезону и целиком сфокусирован на этом», — приводит слова Майера корреспондент газеты San jose hockey now Шен Пен.

В прошлом сезоне Тимо Майер провёл за «акул» 77 матчей, забил 35 голов и отдал 41 результативную передачу. Он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.

25-летний швейцарский нападающий всю карьеру в НХЛ проводит в клубе «Сан-Хосе Шаркс», где за 394 матча забросил 123 шайбы и отдал 141 результативную передачу. Контракт нападающего с клубом истекает по окончании сезона-2022/2023.