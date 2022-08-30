Лидер сборной Финляндии пропустила матч ЧМ из-за свадьбы подруги. США разгромили Суоми 6:1

Лидер женской сборной Финляндии Сусанна Тапани пропустила встречу чемпионата мира по хоккею с командой США из-за свадьбы подруги. Американки разгромили Суоми со счётом 6:1.
«Финский хоккей сейчас сотрясает довольно необычный скандал. Первые полосы местных спортивных СМИ занимает дело топового нападающего сборной Сусанны Тапани, ушедшей со сцены в разгар чемпионата мира в Дании. И это в то время, когда сборная провела сложнейший матч с США, в котором потерпела фиаско со счётом 1:6.
Болельщиков раздражала причина отсутствия звёздной хоккеистки. Тапани пришлось пропустить матч из-за свадьбы подруги. Поскольку её напарница по первому звену Петра Ниеминен получила дисквалификацию на одну встречу — как раз с США, основная наступательная сила сборной Суоми пропала.
Генеральный менеджер финской сборной Туула Пупуттиова поначалу туманно объясняла СМИ истинные причины отсутствия Тапани словами о том, что хоккеистка отсутствует по «личным причинам», но скандинавские журналисты быстро нашли настоящую причину», — говорится в сообщении Sport.cz.
- 30 августа 2022
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