«Тренеров я не беру, они без зарплат работают». Назаров выступил с речью на презентации

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров выступил с речью на презентации команды.

«Добрый вечер! Я очень рад всех вас приветствовать на этом шикарном мероприятии. Рад видеть ваши лица. Если подойти к серьёзному моменту, ещё 20 лет назад, когда был совсем маленький и переезжал с мамой и папой, и представить не мог себе, что здесь вырастет такой город хоккея. 16 хоккейных коробок, 64 любительских команды, в спортшколе занимается около тысячи детей. Наверное, назвать такое маленькое место местом хоккея — ничего не сказать. Тысячи и тысячи болельщиков уже появились у профессионального клуба «Сочи». И я рад приветствовать этих людей. И сказать вам большое спасибо, что купили абонементы. Сейчас к вам выйдут ребята. Ну, тренеров я не беру, поскольку они здесь без зарплат. Так работают. За ними пойдут ребята — они будущие чемпионы, которые будут вас радовать в этом сезоне», — приводит слова Назарова официальный телеграм-канал «Сочи».