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«Сочи» провёл уникальную презентацию перед сезоном. Команда добралась на электрокарах

«Сочи» провёл уникальную презентацию перед сезоном. Команда добралась на электрокарах
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Хоккейный клуб «Сочи» провёл уникальную презентацию команды перед стартом нового сезона КХЛ. Презентация состоялась в планетарии Олимпийского парка, чтобы болельщики могли увидеть завораживающий микст музыки, света, звёздных миров и хоккея. На мероприятие игроки и тренеры «Сочи» добрались на электрокарах — одном из самых популярных видов транспорта среди гостей курорта.

Поклонники команды увидели премьеру проморолика, подготовленного к старту сезона, а затем тепло приветствовали каждого игрока, выходившего на авансцену. Игровые свитера хоккеистам вручали главный тренер Андрей Назаров и заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.

После торжественной церемонии хоккеисты и тренеры долго общались и фотографировались с болельщиками в неформальной обстановке. Новый сезон КХЛ «Сочи» откроет домашним матчем с новосибирской «Сибирью» 2 сентября.

Фото: Пресс-служба ХК «Сочи»

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