«Сочи» провёл уникальную презентацию перед сезоном. Команда добралась на электрокарах

Хоккейный клуб «Сочи» провёл уникальную презентацию команды перед стартом нового сезона КХЛ. Презентация состоялась в планетарии Олимпийского парка, чтобы болельщики могли увидеть завораживающий микст музыки, света, звёздных миров и хоккея. На мероприятие игроки и тренеры «Сочи» добрались на электрокарах — одном из самых популярных видов транспорта среди гостей курорта.
Поклонники команды увидели премьеру проморолика, подготовленного к старту сезона, а затем тепло приветствовали каждого игрока, выходившего на авансцену. Игровые свитера хоккеистам вручали главный тренер Андрей Назаров и заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.
После торжественной церемонии хоккеисты и тренеры долго общались и фотографировались с болельщиками в неформальной обстановке. Новый сезон КХЛ «Сочи» откроет домашним матчем с новосибирской «Сибирью» 2 сентября.
Фото: Пресс-служба ХК «Сочи»
- 30 августа 2022
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