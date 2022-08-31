«Баффало» продлил контракт с Тейджем Томпсоном на семь лет

«Баффало Сэйбрз» продлил контракт с нападающим Тейджем Томпсоном на семь лет, сообщает официальный сайт клуба. Он вступит в силу с сезона-2023/2024. Сумма соглашения составляет $ 50 млн.



«Тейдж Томпсон воплощает гордость, которую мы ожидаем от каждого игрока, носящего свитер «Баффало Сэйбрз». Его успех в прошлом сезоне является свидетельством его неустанной преданности своему делу и стремления улучшить команду как на льду, так и вне его. Мы верим, что он поможет нам достичь ещё больших высот в будущем. Мы очень рады продлить контракт с Тейджем, оставив его и его семью в Буффало на долгие годы», – цитирует генерального менеджера клуба Кевина Адамса официальный сайт «Сэйбрз».

Напомним, хоккеист выступает за «Баффало» после перехода из «Сент-Луис Блюз».