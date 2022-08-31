Плей-офф КХЛ сезона-2022/2023 пройдёт в прежнем формате

Континентальная хоккейная лига объявила на официальном сайте, что плей-офф в сезоне-2022/2023 пройдёт в прежнем формате.



«КХЛ и ФХР согласовали структуру проведения второго этапа Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.



В сезоне-2022/2023 плей-офф КХЛ пройдёт в прежнем формате, когда в финале Кубка Гагарина сыграют лучшие команды Западной и Восточной конференций. Данный формат используется в лиге с сезона-2009/2010.



Вопрос об изменении формата проведения плей-офф КХЛ начиная с сезона-2023/2024 будет дорабатываться рабочей группой в течение сезона», – написано в заявлении на сайте КХЛ.

Напомним, в текущее межсезонье была информация, что изменится система проведения плей-офф. На данный момент по восемь команд из каждой конференции выходят в розыгрыш Кубка Гагарина. Первые три раунда команды играют в своих конференциях, в финале турнира встречаются лучшие команды каждой из них.