Плей-офф КХЛ сезона-2022/2023 пройдёт в прежнем формате

Континентальная хоккейная лига объявила на официальном сайте, что плей-офф в сезоне-2022/2023 пройдёт в прежнем формате.
«КХЛ и ФХР согласовали структуру проведения второго этапа Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.
В сезоне-2022/2023 плей-офф КХЛ пройдёт в прежнем формате, когда в финале Кубка Гагарина сыграют лучшие команды Западной и Восточной конференций. Данный формат используется в лиге с сезона-2009/2010.
Вопрос об изменении формата проведения плей-офф КХЛ начиная с сезона-2023/2024 будет дорабатываться рабочей группой в течение сезона», – написано в заявлении на сайте КХЛ.
Напомним, в текущее межсезонье была информация, что изменится система проведения плей-офф. На данный момент по восемь команд из каждой конференции выходят в розыгрыш Кубка Гагарина. Первые три раунда команды играют в своих конференциях, в финале турнира встречаются лучшие команды каждой из них.
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