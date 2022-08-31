Салливан: тренировать «Питтсбург» — честь для меня. Никогда не воспринимал как должное

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.
«Для меня большая честь тренировать эту команду, и я не воспринимаю эту работу как должное. Эта организация так много значит для меня! Мы смогли многого добиться за время моего пребывания здесь вместе с тренерским штабом и игроками команды. Меня окружали такие замечательные люди! Думаю, я имел честь унаследовать определённую культуру, которая была развита здесь, в Питтсбурге. Откровенно говоря, я чувствую определённую ответственность быть хранителем этой культуры и способствовать её развитию», — приводит слова Салливана официальный сайт «Питтсбурга».
Напомним, накануне клуб продлил контракт с 54-летним специалистом на три года. Новое соглашение американского наставника войдёт в силу с сезона-2023/2024.
Всего под руководством Салливана «пингвины» одержали 297 побед в 507 матчах.
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