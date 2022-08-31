«Я верю в этих парней». Салливан поделился ожиданиями от Летанга, Малкина и Кросби

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от игры защитника Криса Летанга, а также форвардов Сидни Кросби и Евгения Малкина.



«Мы становимся немного старше, но это не значит, что мы старые. Это большая разница.



Эти парни по-прежнему показывают хороший уровень, они демонстрировали это из года в год. Я верю, что в нас есть возможность снова побеждать. Я верю в этих парней. Они мотивированны и готовы приложить усилия, чтобы сделать то, что нужно», – цитирует Салливана Pens Inside Scoop в «Твиттере».

Текущим летом Малкин согласился заключить новый контракт с «Питтсбургом» на четыре года и общую сумму $ 24,4 млн ($ 6,1 млн в год).

В прошедшем сезоне Евгений провёл 41 матч в регулярке и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф на его счету три шайбы и три передачи в семи матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».