Чудинов — о травме: нога практически согнулась у меня пополам в обратную сторону

Защитник «Ак Барса» Максим Чудинов вспомнил момент своей тяжёлой травмы, которую он получил в октябре 2019 года во время игры за «Авангард».



«Когда пропустил целый сезон, не думал о завершении карьеры? Мысли были такие. Сколько можно было мучиться? Я получил травму в 2019-м, а сейчас уже скоро 2023-й! Играешь несколько матчей, потом колено опухает, ходить не можешь. Весь год так. Потом эти операции, восстановления по месяцу, по два. Больше всего боялся, что постоянно так будет. Но сейчас я слежу за коленом, много уделяю ему времени, занимаюсь.



Момент травмы? Играли в своей зоне, шайба отскочила в угол, я поехал к нападающему, он шайбу закрывал корпусом, а я просунул туда клюшку. У меня ноги стояли широко, и он упал мне на ногу. Я развернулся, и нога практически согнулась у меня пополам в обратную сторону. Щелчок — и всё. Там быстро всё происходит. Вначале не понимаешь, что произошло. Потом через два дня колено становится огромным.



Боль адская была? Сначала нет. На следующий день ходить не мог. Разрыв крестообразной, боковой связок, мениск. Всё вместе», — приводит слова Чудинова «Спорт-экспресс».

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Напомним, в конце августа «Ак Барс» объявил о заключении соглашения с защитником Максимом Чудиновым. Контракт с 32-летним хоккеистом подписан на один сезон. Прошлый сезон российский защитник пропустил из-за тяжёлой травмы. В августе 2021 года «Авангард», которому тогда принадлежал Чудинов, разорвал соглашение с хоккеистом. Всего в КХЛ защитник принял участие в 669 встречах, в которых набрал 232 (75+157) очка.