Bleacher Report: контракт Ничушкина — в топ-11 лучших долгосрочных договоров межсезонья

Журналист Bleacher Report Эбби Мастракко составила топ из 11 лучших долгосрочных подписаний в Национальной хоккейной лиге в текущее межсезонье.

В рейтинг попал новый контракт российского нападающего Валерия Ничушкина с «Колорадо Эвеланш». Форвард подписал с «лавинами» соглашение на восемь лет и общую сумму $ 49 млн. В среднем за год Ничушкин будет зарабатывать $ 6,125 млн. Обозреватель оценила сделку на твёрдую пятёрку.

В список также попал одноклубник россиянина — форвард Андре Бураковски, которому выписали контракт на пять лет и общую сумму $ 27,5 млн (кэпхит — $ 5,5 млн). Мастракко оценила его на четвёрку с плюсом.

Топ-11:

1. Андре Бураковски, н «Колорадо Эвеланш»: пять лет, $ 27,5 млн (кэпхит — $ 5,5 млн). Оценка: 4+;

2. Валерий Ничушкин, н «Колорадо Эвеланш»: восемь лет, $ 49 млн (кэпхит — $ 6,125 млн). Оценка: 5;

3. Джонни Годро, н «Коламбус Блю Джекетс»: семь лет, $ 68, 25 (кэпхит — $9,75 млн). Оценка: 5;

4. Ондржей Палат, н «Нью-Джерси Дэвилз»: пять лет, $ 30 млн (кэпхит — $ 6 млн). Оценка: 4;

5. Патрик Лайне, н «Коламбус Блю Джекетс»: четыре года, $ 34,8 млн (кэпхит — $ 8,7 млн). Оценка: 5;

6. Винсент Трочек, н «Нью-Йорк Рейнджерс»: семь лет, $ 39,375 млн (кэпхит — $ 5,625 млн ). Оценка: 4;

7. Джонатан Юбердо, н «Калгари Флэймз»: восемь лет, $ 84 млн (кэпхит — $ 10,5 млн с сезона-2023/2024). Оценка: 5+;

8. Мэттью Ткачук, н «Флорида Пантерз»: восемь лет, $ 76 млн (кэпхит — $ 9,5 млн). Оценка: 5+;

9. Филип Форсберг, н «Нэшвилл Предаторз»: восемь лет, $ 68 млн (кэпхит — $ 8,5 млн). Оценка: 4-;

10. Джек Кэмпбелл, в «Эдмонтон Ойлерз»: пять лет, $ 25 млн (кэпхит — $ 5 млн). Оценка: 4;

11. Дарси Кемпер, в «Вашингтон Кэпиталз»: пять лет, $ 26,25 млн (кэпхит — $ 5,25 млн). Оценка: 4-.