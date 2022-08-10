«Прорыв принёс ему чудовищный контракт». The Athletic рассказал, чего ожидать от Ничушкина

Журналист The Athletic Петер Бауф поделился мнением о том, чего ждать от нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
«Оценка за сезон-2021/2022. Прорыв Ничушкина принёс ему чудовищный контракт в это межсезонье. Он зарекомендовал себя не только как элитный хоккеист оборонительного плана, но и как человек, который может играть с первоклассным завершением и результативностью. Сила в прессинге и способность хорошо кататься делают его идеальным кандидатом для системы Беднара.
Ничушкин ощущал себя в своей тарелке в плей-офф, заняв третье место в команде с девятью голами и временами играя в главных звеньях.
Чего ожидать в сезоне-2022/2023. Товарищи по команде часто в восторге от трудовой этики Ничушкина, поэтому можно с уверенностью предположить, что он не собирается почивать на лаврах после получения высокой зарплаты. Но сможет ли он повторить лучшие в своей карьере цифры, которые он показал в нападении? Или — и это было бы идеально для „лавин“ — сможет ли он найти способ продолжать улучшать свои результаты? Ему всего 27, так что это не исключено», — приводит слова Бауфа The Athletic.
- 10 августа 2022
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