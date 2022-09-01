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Илья Зубов покинул «Англе», пробыв в команде два месяца

Илья Зубов покинул «Англе», пробыв в команде два месяца
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Российский нападающий Илья Зубов покинул французский клуб «Англе», сообщает пресс-служба команды.

«Мы расстаёмся со своим российским новичком Ильёй Зубовым, который окончательно не смог бы сыграть в этом сезоне за нашу команду», – сказано в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, сезон-2021/2022 Зубов начинал в хабаровском «Амуре». За российскую команду нападающий провёл 10 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых не набрал очков и заработал показатель полезности «-7». В октябре 2021 года подписал контракт с чешским «Орлы Зноймо», выступающим в австрийской Ледовой хоккейной лиге. В 34 матчах чемпионата российский форвард набрал 24 (3+21) очка.

В Континентальной хоккейной лиге Зубов также выступал за «Спартак», «Салават Юлаев», «Авангард», ЦСКА и «Адмирал».

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