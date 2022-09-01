Тренер ЦСКА: для команды главные матчи не осенью, а весной

Тренер ЦСКА Равиль Якубов рассказал о цели команды на Кубок открытия.
«В ЦСКА много опытных игроков, по меркам КХЛ команда возрастная, минус ли это для молодёжи? Это плюс – есть за кем потянуться, с кого взять пример. С молодыми работать очень интересно – они всё впитывают, глаза у многих горят. Да, результат будет не быстрым, эта работа не самая благодарная, но зато на будущее – и клуба, и всего нашего хоккея.
Уровень мотивации «Магнитки», как вице-чемпиона, выше, чем у армейского клуба? Возможно, отчасти с этим можно согласиться, в плане мотивации от поражения в финале любой профессионал отталкивается. Но и у нас есть задача открыть сезон на высокой ноте и выиграть Кубок открытия. В ЦСКА цели всегда только максимальные.
С учетом Кубка мэра у нас было четыре игры за пять дней. Команда набирает игровые кондиции, есть повод для осторожного оптимизма. Но все прекрасно понимают, что для ЦСКА самые главные матчи все-таки не осенью, а весной», — цитирует Якубова Russia-Hockey.
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