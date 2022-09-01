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Вайсфельд: у «Авангарда» – приятные хлопоты. Но никогда не знаешь, как отразятся встряски

Вайсфельд: у «Авангарда» – приятные хлопоты. Но никогда не знаешь, как отразятся встряски
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от игры омского «Авангарда» в текущем сезоне.

«Авангард» ждёт эмоциональный сезон в связи с возвращением в Омск? Никогда не знаешь, как могут отразиться эти встряски. Тот же «Авангард» в первый год после переезда в Балашиху вышел в финал Кубка Гагарина, хотя, казалось бы, всё было против них. Сейчас у «ястребов» тоже проблемы, но это приятные проблемы. Они возвращаются в родной город, получают суперсовременную арену. Да, будет немного непривычно, но хлопоты приятные. Не исключаю, что это только положительно на команде отразится.

Вратарский дуэт клуба вызывает у меня большие сомнения. Но и генменеджер «Авангарда» Алексей Волков сам заявлял в интервью, что клуб искал иностранного голкипера, но несколько вариантов сорвались. Это говорит о том, что и в самом клубе не очень-то верят в этот тандем. Понятно, что на безрыбье и рак щука, но тут дело в другом — этих вратарей подписали, потому что у Галимова и Демченко были неплохие сезоны. И да, если эти ребята покажут свой лучший хоккей — скажем, Демченко будет играть, как в свой лучший сезон в «Тракторе», а Галимов — как когда-то в «Ак Барсе» или ЦСКА, то тогда у этого дуэта шанс есть. Если же оба вратаря будут выглядеть, как в последние годы, то шансов нет вообще никаких», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полное интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате».

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