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Генеральный директор «Трактора»: правильно, что КХЛ оставила формат плей-офф неизменным

Генеральный директор «Трактора»: правильно, что КХЛ оставила формат плей-офф неизменным
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказал мнение о том, что КХЛ не будет менять формат плей-офф в сезоне-2022/2023.

«Думаю, лига правильно поступила, что оставила плей-офф в стандартном формате и решила запустить процесс обсуждения по его возможному изменению на следующий сезон. Эти решения должны быть тщательно проработаны.

Интересно было бы сыграть с Западом в плей-офф? Мне и с Западом интересно сыграть, и с принципиальными соперниками по Востоку. Но я, честно говоря, хотел бы услышать, что интересно нашим болельщикам", — приводит слова Савина «РБ Спорт».

Напомним, что Континентальная хоккейная лига объявила на официальном сайте, что плей-офф в сезоне-2022/2023 пройдёт в прежнем формате.

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