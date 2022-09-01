«Ак Барс» опубликовал состав команды на первые матчи сезона с московским «Динамо» и ЦСКА

Пресс-служба казанского «Ак Барса» опубликовала список игроков, отправившихся на первые матчи клуба в рамках нового регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В состав попали 27 хоккеистов.



Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Владимир Мосин.



Защитники: Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов, Никита Евсеев, Никита Лямкин, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Кристиан Хенкель, Максим Чудинов, Дмитрий Юдин, Марк Янчевский.



Нападающие: Артур Бровкин, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Артём Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Панюков, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв.



Напомним, «Ак Барс» проведёт первые две игры чемпионата в Москве: 3 сентября подопечные Олега Знарка сыграют с «Динамо», а 5-го — с ЦСКА.