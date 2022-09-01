«Амур» взял в аренду молодого нападающего «Локомотива»

Пресс-служба хабаровского «Амура» сообщила, что состав клуба пополнит нападающий Ярослав Лихачёв.



Отмечается, что 20-летний форвард переезжает в Хабаровск на правах аренды из ярославского «Локомотива».



В прошлом сезоне в составе молодёжки железнодорожников Лихачёв стал третьим бомбардиром Молодёжной хоккейной лиги в регулярном чемпионате (37+37) и вторым — в плей-офф (12+8).



До дебюта в МХЛ Лихачёв два года играл в юниорской лиге Квебека и привлекался в состав сборной России. На чемпионате мира 2019 года среди юниоров в пяти матчах он набрал семь очков (3+7).



Напомним, в первом матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги-2022/2023 «Амур» сыграет в гостях со «Спартаком» (2 сентября, 19:30 мск).