«Амур» взял в аренду молодого нападающего «Локомотива»
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Пресс-служба хабаровского «Амура» сообщила, что состав клуба пополнит нападающий Ярослав Лихачёв.
Отмечается, что 20-летний форвард переезжает в Хабаровск на правах аренды из ярославского «Локомотива».
В прошлом сезоне в составе молодёжки железнодорожников Лихачёв стал третьим бомбардиром Молодёжной хоккейной лиги в регулярном чемпионате (37+37) и вторым — в плей-офф (12+8).
До дебюта в МХЛ Лихачёв два года играл в юниорской лиге Квебека и привлекался в состав сборной России. На чемпионате мира 2019 года среди юниоров в пяти матчах он набрал семь очков (3+7).
Напомним, в первом матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги-2022/2023 «Амур» сыграет в гостях со «Спартаком» (2 сентября, 19:30 мск).
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