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«Барыс» подписал контракт с экс-защитником «Металлурга» и СКА Сёминым

«Барыс» подписал контракт с экс-защитником «Металлурга» и СКА Сёминым
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Пресс-служба казахстанского «Барыса» официально сообщила о заключении контракта с защитником Владиславом Сёминым.

Отмечается, что двухстороннее соглашение с 24-летним хоккеистом будет действовать один сезон (до 30 апреля 2023 года).

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Сёмин выступал в составе магнитогорского «Металлурга». На его счету всего одна встреча в рамках регулярного чемпионата. Ранее защитник также играл за санкт-петербургский СКА. В общей сложности Сёмин провёл в КХЛ 53 матча, не набрав результативных баллов при показателе полезности «+6».

Напомним, «Барыс» в первом матче нового регулярного сезона сыграет с минским «Динамо» в гостях (3 сентября, начало — в 16:30 по московскому времени).

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