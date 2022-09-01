«Барыс» подписал контракт с экс-защитником «Металлурга» и СКА Сёминым
Поделиться
Пресс-служба казахстанского «Барыса» официально сообщила о заключении контракта с защитником Владиславом Сёминым.
Отмечается, что двухстороннее соглашение с 24-летним хоккеистом будет действовать один сезон (до 30 апреля 2023 года).
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Сёмин выступал в составе магнитогорского «Металлурга». На его счету всего одна встреча в рамках регулярного чемпионата. Ранее защитник также играл за санкт-петербургский СКА. В общей сложности Сёмин провёл в КХЛ 53 матча, не набрав результативных баллов при показателе полезности «+6».
Напомним, «Барыс» в первом матче нового регулярного сезона сыграет с минским «Динамо» в гостях (3 сентября, начало — в 16:30 по московскому времени).
Комментарии
- 1 сентября 2022
-
18:23
-
17:51
-
17:27
-
17:15
-
16:51
-
16:41
-
16:15
-
15:47
-
15:06
-
14:30
-
14:09
-
13:31
-
13:12
-
13:12
-
13:00
-
12:41
-
12:29
-
12:00
-
12:00
-
11:30
-
11:19
-
11:13
-
10:56
-
10:44
-
10:00
-
09:30
-
09:05
-
08:54
-
08:40
-
07:59
-
07:20
-
07:00
-
06:56
-
00:30
-
00:10
Партнерский контент