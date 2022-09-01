Нападающий ЦСКА Полтапов удалён до конца матча за удар в голову защитника «Магнитки»

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». На 17-й минуте встречи счёт 2:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 12-й минуте игры удаление до конца матча заработал нападающий армейцев Прохор Полтапов. Он атаковал в голову защитника «Металлурга» Артёма Земчёнка, после чего получил штраф 5+20 минут.

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Напомним, ЦСКА и «Металлург» встречались в финальной серии Кубка Гагарина — 2022. Армейцы одержали победу в серии со счётом 4-3 и стали обладателями трофея.