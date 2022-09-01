ЦСКА крупно обыграл «Металлург» в матче за Кубок Открытия КХЛ
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Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».
В составе армейского клуба заброшенными шайбами отметились нападающие Михаил Григоренко (дубль), Данил Юртайкин, Сергей Плотников, Семён Панкратов и Павел Карнаухов. У «Металлурга» отличились форварды Павел Акользин и Семён Кошелев.
Отметим, что ЦСКА выиграл Кубок Открытия КХЛ всего во второй раз. Впервые армейцы выиграли в стартовой игре сезона в 2015 году, оказавшись сильнее санкт-петербургского СКА (4:3 ОТ). Напомним, ЦСКА и «Металлург» встречались в финале Кубка Гагарина — 2022, победу одержал армейский клуб (4-3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 сентября 2022, четверг. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Акользин (Хабаров) – 08:02 (5x5) 0:2 Кошелев (Карпов, Зернов) – 13:54 (5x4) 1:2 Григоренко (Классон) – 20:45 (5x5) 2:2 Карнаухов (Классон, Провольнев) – 26:35 (5x5) 3:2 Панкратов (Сергеев) – 27:43 (5x5) 4:2 Плотников (Григоренко, Гуськов) – 37:22 (5x5) 5:2 Юртайкин – 38:17 (5x5) 6:2 Григоренко (Нестеров, Слепышев) – 43:34 (5x4)
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