ЦСКА крупно обыграл «Металлург» в матче за Кубок Открытия КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



В составе армейского клуба заброшенными шайбами отметились нападающие Михаил Григоренко (дубль), Данил Юртайкин, Сергей Плотников, Семён Панкратов и Павел Карнаухов. У «Металлурга» отличились форварды Павел Акользин и Семён Кошелев.

Отметим, что ЦСКА выиграл Кубок Открытия КХЛ всего во второй раз. Впервые армейцы выиграли в стартовой игре сезона в 2015 году, оказавшись сильнее санкт-петербургского СКА (4:3 ОТ). Напомним, ЦСКА и «Металлург» встречались в финале Кубка Гагарина — 2022, победу одержал армейский клуб (4-3).