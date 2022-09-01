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И. Воробьёв — о разгроме от ЦСКА: «Магнитке» преподали урок на 1 сентября

И. Воробьёв — о разгроме от ЦСКА: «Магнитке» преподали урок на 1 сентября
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (2:6) в матче за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«ЦСКА с победой. На 1 сентября нам преподали хороший урок. По сегодняшней игре мы его заслужили. ЦСКА был чемпионской командой, а мы не были командой-финалистом, которой были в прошлом году. Второй период провалили, пять голов пропустили, разгромный счёт показал, над чем нам работать. Будем разбираться.

Какой комплекс? Они сегодня были лучше, мы были хуже. Вот и всё. Нам надо быстрее двигаться, отдавать хорошие пасы. Если каждый пас не на клюшку, то тогда будут проблемы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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