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Скабелка: изменил свои взгляды после увольнения из «Авангарда»

Скабелка: изменил свои взгляды после увольнения из «Авангарда»
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о том, как повлияло на него увольнение из омского «Авангарда».

«Увольнение из «Локомотива» не изменило мои взгляды, а из «Авангарда» — да, повлияло на меня.

Я до сих пор считаю, что в Ярославле мы проделали качественную работу и были хорошо готовы к сезону. Где-то пара лишних голов залетели, где-то не добрали пару своих очков на старте сезона.

В Омске был серьёзный момент, который повлиял на моё хоккейное мировоззрение. Прежде всего то, как надо выстраивать отношения в коллективе. Хоккейное видение с тех пор у меня особо не поменялось, а в этом аспекте я изменил свои взгляды», — сообщил Скабелка в интервью Sport24.

Напомним, Скабелка был уволен с поста главного тренера «Авангарда» после конфликта с игроками команды в сезоне-2017/2018.

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