Амиров включён в заявку «Салавата» на выездную серию клуба в рамках сезона КХЛ

Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» опубликовала состав клуба на первый матч регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги со СКА. Встреча состоится завтра, 3 сентября, в Санкт-Петербурге, начало — в 17:00 мск.



Также в рамках выездной серии уфимцы сыграют с «Витязем» (5 сентября) и минским «Динамо» (7 сентября).



В состав клуба был включён форвард Родион Амиров, ранее прошедший курс лечения от опухоли головного мозга.



Вратари:

Богдан Выприцкий, Илья Ежов, Андрей Кареев;



Защитники:

Виктор Антипин, Евгений Бирюков, Сергей Варлов, Райан Мёрфи, Шакир Мухамадуллин, Игорь Мясищев, Михаил Науменков, Григорий Панин, Ярослав Цулыгин;



Нападающие:

Родион Амиров, Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Станислав Бочаров, Иван Дроздов, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Глеб Кузьмин, Николай Кулёмин, Артём Пименов, Алексей Пустозёров, Степан Санников, Даниил Скориков, Александр Хмелевский, Джошуа Хо-Сэнг, Сергей Шмелёв.