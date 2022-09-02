Амиров включён в заявку «Салавата» на выездную серию клуба в рамках сезона КХЛ

Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» опубликовала состав клуба на первый матч регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги со СКА. Встреча состоится завтра, 3 сентября, в Санкт-Петербурге, начало — в 17:00 мск.
Также в рамках выездной серии уфимцы сыграют с «Витязем» (5 сентября) и минским «Динамо» (7 сентября).
В состав клуба был включён форвард Родион Амиров, ранее прошедший курс лечения от опухоли головного мозга.
Вратари:
Богдан Выприцкий, Илья Ежов, Андрей Кареев;
Защитники:
Виктор Антипин, Евгений Бирюков, Сергей Варлов, Райан Мёрфи, Шакир Мухамадуллин, Игорь Мясищев, Михаил Науменков, Григорий Панин, Ярослав Цулыгин;
Нападающие:
Родион Амиров, Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Станислав Бочаров, Иван Дроздов, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Глеб Кузьмин, Николай Кулёмин, Артём Пименов, Алексей Пустозёров, Степан Санников, Даниил Скориков, Александр Хмелевский, Джошуа Хо-Сэнг, Сергей Шмелёв.
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