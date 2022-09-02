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Тардиф — о Кубке мира: пока ничего не согласовано. Ждём более конструктивной дискуссии

Тардиф — о Кубке мира: пока ничего не согласовано. Ждём более конструктивной дискуссии
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал процесс подготовки к проведению Кубка мира 2024 года.

«Пока ничего не согласовано относительно структуры и дат мероприятия, а также по участникам. Мы провели заседание, чтобы понять предварительные планы НХЛ и профсоюза.

Целью ИИХФ является разработка международного календаря, который удобен для всех членов федерации и может гарантировать возможность проведения турниров с участием лучших игроков, чтобы представить хоккей на более широкую аудиторию.

Если Кубок мира будет организован, мы надеемся, что это будет сделано в партнёрстве со всеми заинтересованными сторонами и с учётом долгосрочных перспектив развития игры. Текущие переговоры в основном сосредоточены на Кубке мира. Мы ждём более конструктивной дискуссии между вовлечёнными сторонами», – цитирует Тардифа официальный сайт ИИХФ.

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