«Что это значит – участие России?» В Америке решают главный вопрос Кубка мира по хоккею

На медиатуре в Париже заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли дал интервью подкасту 32 Thoughts, в котором затронул две животрепещущие темы. Одна из них – возможное расширение в Европу, вторая – участие России в планирующемся Кубке мира по хоккею – 2024.

«Точно вижу в будущем команды НХЛ в Европе, но это долгосрочная перспектива»

О расширении в Европу Дэйли говорит уже давно. Например, ещё в 2018 году он заявлял, что «в какой-то момент мы неизбежно придём к экспансии нашего вида спорта и к клубам в Европе». Вот и сейчас он подтвердил эту задумку, которая пока остаётся только в долгосрочных планах.

Очевидно, что если НХЛ однажды всё-таки решит завоевать Европу и закрепиться здесь на постоянной основе, то это должен быть не один клуб, а несколько, а то и целый дивизион. Иначе это будет слишком сложно осуществить с точки зрения логистики и напряжённого графика чемпионата. Другие проблемы, которые обозначил Дэйли, — высокая стоимость билетов и инфраструктура.

— Распишете идеальные планы НХЛ на Европу? Какой вы видите лигу здесь через 10-15 лет?

— Я бы сказал – постоянное поступательное развитие, постоянное присутствие и рост. Мы понимаем важность инвестирования в эти рынки, важность помощи в развитии хоккея, начиная с низовых уровней. Только что вступило в силу новое восьмилетнее соглашение с 12 европейскими странами касательно развития игроков. По нему мы платим за игроков, которых выбираем на драфте, с которыми подписываем контракты и которые играют у нас на постоянной основе. Сейчас разработана новая формула.

Что касается постоянных инвестиций через 15 лет, то меня постоянно спрашивают, будем ли мы представлены на постоянной основе командами в Европе. Я точно вижу это в будущем, но не могу спрогнозировать, когда именно это случится. Думаю, рынки должны созреть. Инфраструктура в Европе отличается от североамериканской, это является помехой в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе я точно вижу присутствие НХЛ в Европе.

— Есть ли что-то в европейском хоккее, что заставляет вас задуматься, а не будет ли это работать и в НХЛ?

— Мы постоянно смотрим за европейскими лигами. Работа наших скаутов в Европе никогда не была такой великолепной, как сейчас. Может, они и выдают какие-то идеи нам, не знаю, но считаю, что у нас внимательная группа, которая фокусируется на нашей игре в Северной Америке. Наверное, какие-то идеи приходят из Европы, я просто не в курсе.

— При обсуждении потенциального европейского дивизиона я часто слышу вопрос о том, будут ли европейские болельщики платить те же деньги за билеты, что североамериканские поклонники хоккея. Цены на билеты – это фактор при обсуждении будущего европейского дивизиона?

— Если честно, мы уже сталкивались с этим вопросом, когда организовывали Глобальные серии. Какие цены на хоккей уровня НХЛ можно установить на этом рынке? Это, конечно, необходимо учитывать, но, если честно, это точно так же надо учитывать при расширении в Северной Америке. Надо проводить анализ местных экономик, подходят ли они для профессионального клуба, который устанавливает высокие цены.

Сергей Бобровский и Александр Овечкин на Кубке мира — 2016 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Что значит участие России? Это участие сборной России или участие русских игроков?»

О возможном участии в Кубке мира российских игроков мы уже писали и пришли к выводу, что пока самый реальный вариант – некая сборная русских игроков НХЛ под управлением лиги, которая будет играть без какой-либо привязки к сборной России и ФХР. Собственно, Дэйли ещё раз намекнул на этот вариант.

— Мы все знаем ситуацию на Украине и что это значит для России и участия России в хоккейных турнирах. Ваши планы останутся теми же вне зависимости от российской ситуации?

— Да, это наш текущий проект, которым мы активно занимаемся. Мы постоянно общаемся с профсоюзом игроков и его представителями. Мы продвигаем проект в СМИ и общаемся с возможными спонсорами. Планируем Кубок мира в феврале 2024 года. Прямо сейчас не могу гарантировать, что он состоится, но мы ожидаем, что состоится.

— Можно будет его провести с Россией, учитывая её текущее положение в мире?

— Это – один из моментов, который мы должны взвесить. Что значит участие России? Это участие сборной России или участие русских игроков? Как это можно организовать, если мы решим это сделать? Тут несколько вопросов, которые мы будем решать в рабочем порядке, но не думаю, что эти вопросы как-то помешают проведению турнира.