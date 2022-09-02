Баскетболист Фридзон: Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Бывший капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон высказался о перспективах хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. Спортсмены являются хорошими друзьями.



«Время есть, у него еще четыре года по контракту. Думаю, что всё к этому идет, все хотят этого. Это будет большое достижение для России и всего мира. В Америке рекорды — это жизнь, они всегда любят такое, для них это шоу. Думаю, если всё будет хорошо и не случится никаких травм, то Овечкин побьёт рекорд Гретцки», — цитирует Фридзона Metaratings.ru.



Всего на счету Овечкина 780 голов в НХЛ. По этому показателю он располагается на третьей строчке в истории лиги. Александр отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки на 114 шайб. На втором месте Горди Хоу с 801 голом.