«Ак Барс» объявил капитана и ассистентов клуба на сезон-2022/2023

«Ак Барс» в официальном телеграм-канале объявил капитана и ассистентов на сезон-2022/2023.

Капитаном казанского клуба назначен опытный нападающий Данис Зарипов. В число ассистентов вошли новички клуба, нападающие Вадим Шипачёв и Александр Радулов, а также старожил команды Василий Токранов.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартовал вчера, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Крупную победу одержали московские армейцы, забросившие шесть шайб в ворота «Магнитки». «Сталевары» смогли ответить только двумя голами.

Сезон для «Ак Барса» стартует завтра, 3 сентября. Казанцы в Москве встретятся с местным «Динамо». Начало встречи запланировано на 13:00 мск.