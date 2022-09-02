Легионер «Автомобилиста»: рад играть в Екатеринбурге, это второй дом

Иностранный нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек дал комментарий после победы «Автомобилиста» над «Локомотивом».



«Это был первый матч сезона, он вышел неидеальным. У нас были ошибки, но мы сделаем из них выводы в воскресенье. Главное, что сегодня мы взяли два очка. Шайбы в меньшинстве? Тут никакого секрета, по большей части удача. Я двигался вдоль борта, Обидин проделал серьёзную работу у ворот, мне во многом повезло.



Продлил контракт первым из иностранцев? Я рад быть здесь, это почти мой второй дом, я играл в России только в «Авто», наслаждаюсь временем здесь. Новые партнёры по звену? Валк и Ли — оба отличные игроки, которые обладают уникальным стилем. У Кёртиса отличное видение площадки, он прекрасно видит партнёров. У Олега замечательное катание, он прекрасно идёт в форчек. Для меня удовольствие играть с ними», — передаёт слова Мэйсека корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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