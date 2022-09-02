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«Храбрость иногда перехлёстывает». Никитин высказался о грубом поступке Мисюля

«Храбрость иногда перехлёстывает». Никитин высказался о грубом поступке Мисюля
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (2:4).

«Всё по делу, я думаю. Спишем на стартовое волнение, был сумбур, соперник нас за это наказал. В третьем периоде пытались что-то сделать, но в концовке упустили свои шансы. Поступок Мисюля (хоккеист попытался подраться с Патрисом Кормье, но тот не ответил. — Прим. «Чемпионата»)? Это часть игры, нужно иметь холодную голову. Он храбрый парень, мы это знаем, но храбрость иногда перехлёстывает. Надеюсь, что команда сделает выводы, на ошибках учатся.

Дебют 17-летнего Симашева? Ну что оценивать, хоккей — командная игра. Он сыграл не из-за того, что самый молодой, он себе место в составе заработал. Проиграли матч по силовым? Матч проиграли в борьбе за шайбу в нейтральной зоне, можно её забирать и без силового приёма», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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