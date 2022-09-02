«Куньлунь» обыграл «Адмирал» в первом матче сезона, гости забили лишь на последней минуте
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором китайский «Куньлунь Ред Стар» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Фу (Вуд, Ип) – 20:26 (5x4) 2:0 Вуд (Лесли, Пу) – 23:08 (5x4) 3:0 Пу (Ип, Вуд) – 33:12 (5x5) 3:1 Червены (Хамидуллин, Криштоф) – 59:40 (5x4)
Первый период прошёл без голов. На 26-й секунде второго игрового отрезка Паркер Фу, реализовав численное большинство, вывел китайскую команду вперёд. На 24-й минуте Кайл Вуд удвоил преимущество «Куньлуня». Это второй гол китайского коллектива в большинстве. На 34-й минуте Клифф Пу забросил третью шайбу.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в гостях сыграет с «Сочи». «Куньлунь» в Мытищах примет «Амур». Оба матча состоятся 4 сентября.
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