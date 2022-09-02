«Куньлунь» обыграл «Адмирал» в первом матче сезона, гости забили лишь на последней минуте

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором китайский «Куньлунь Ред Стар» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1).

Первый период прошёл без голов. На 26-й секунде второго игрового отрезка Паркер Фу, реализовав численное большинство, вывел китайскую команду вперёд. На 24-й минуте Кайл Вуд удвоил преимущество «Куньлуня». Это второй гол китайского коллектива в большинстве. На 34-й минуте Клифф Пу забросил третью шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в гостях сыграет с «Сочи». «Куньлунь» в Мытищах примет «Амур». Оба матча состоятся 4 сентября.