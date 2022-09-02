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ХК «Сочи» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
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«Сочи» всухую проиграл в стартовом матче сезона с «Сибирью»

«Сочи» всухую проиграл в стартовом матче сезона с «Сибирью»
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2022, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бек (Основин, Бутузов) – 00:50 (5x5)   0:2 Бутузов (Бек) – 54:04 (5x5)

Уже на 50-й секунде после начала матча канадский нападающий Тейлор Бек вывел «Сибирь» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Вячеслав Основин и Владимир Бутузов. Второй период прошёл без заброшенных шайб. На 55-й минуте Владимир Бутузов удвоил преимущество новосибирцев. Антон Красоткин оформил шат-аут.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Москве сыграет со «Спартаком». «Сочи» примет владивостокский «Адмирал». Оба матча состоятся 4 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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