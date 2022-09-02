«Уже случился прецедент с Федотовым». Панин высказался о проблемах хоккеистов с армией

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мыслями о возможных переживаниях хоккеистов по поводу проблемы с воинской службой. Ранее генеральный директор уфимцев Ринат Баширов высказался об этом, отметив, что этот вопрос требует срочного решения.

«Уже случился прецедент с Иваном Федотовым, поэтому я полностью согласен с Ринатом Рашитовичем, что этот вопрос нужно решать на законодательном уровне. В принципе, военная подготовка — это определённая часть, а физическая подготовка у спортсменов не хуже. Конечно, можно устраивать сборы для спортсменов-призывников и, возможно, устраивать по их результатам присягу, но это уже вопрос более высокого уровня.

Жизнь профессионального спортсмена проходит на сборах, и мы получаем запредельные нагрузки. Только получив диплом тренера ВШТ, я понял, насколько серьёзную подготовку проходят игроки. Когда это часть твоей жизни, ты особенно не замечаешь этого, а когда вчитываешься в то, что написано умными людьми в книгах, то понимаешь всё намного лучше", — приводит слова Панина «РИА Новости Спорт».