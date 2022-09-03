Встречи 2-го игрового дня КХЛ посетили 14 739 зрителей. Матч в Мытищах собрал 490 зрителей
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Вчера, в пятницу, 2 сентября, в КХЛ прошёл второй игровой день сезона-2022/2023, в рамках которого состоялись пять встреч, которые суммарно собрали лишь 14 739 зрителей.
- «Автомобилист» – «Локомотив» (4:2) – 2869 зрителей.
- «Трактор» – «Северсталь» (2:4) – 5820 зрителей.
- «Куньлунь Ред Стар» – «Адмирал» (3:1) – 490 зрителей
- «Спартак» – «Амур» (3:2) – 2512 зрителей.
- «Сочи» – «Сибирь» (0:2) – 3048 зрителей.
Днём ранее в матче открытия сезона между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом» на «ЦСКА-Арене» собралось 7337 болельщиков.
Год назад во второй игровой день прошло семь матчей, на которых зафиксирована суммарная посещаемость в 13 479 человек. Согласно статистике, в прошлом регулярном чемпионате зафиксирована средняя посещаемость в 2372 человека, а всего матчи посетило 1,34 млн зрителей.
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